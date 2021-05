Altes Flugplatzgebäude steht in Flammen

Zu einem Brand ist es am Dienstag gegen 23 Uhr in einem leerstehenden Gebäude des ehemaligen Fliegerhorstes in der Burgbergstraße in Crailsheim gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing der Dachstuhl des denkmalgeschützten Objektes Feuer. Hierbei stürzte der Dachstuhl ein. Neben Polizeibeamten waren Wehren aus Crailsheim und Schrozberg mit 97 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand löschen. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird im oberen sechsstelligen Bereich vermutet.