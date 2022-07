Aggressiver Radfahrer greift Polizeibeamte an

Ein sichtlich betrunkener Fahrradfahrer ist am Freitagabend einer Polizeistreife in Crailsheim aufgefallen. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 39-Jährige sollte daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Dann tickte er aus.

In der Klinik sollte der genaue Alkoholwert über eine Blutnentnahme festgestellt werden, so der Polizeibericht. Doch der betrunkene Mann widersetzte sich und griff die Polizeibeamten sogar an. Die Polizisten legten dem Mann daraufhin Handschließen an.

Nach der Blutentnahme wurde in die Gewahrsamszelle des Polizeireviers in Crailsheim gebracht. Auch hier wehrte sich der 39-Jährige vehement und bedrohte sogar die Einsatzkräfte.