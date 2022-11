69-jährige Frau aus Crailsheim wird vermisst.

Seit Dienstagmorgen wird eine 69-jährige Frau vermisst in Crailsheim vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ sie gegen 8 Uhr morgens zu Fuß ihre Wohnung in der Friedrich-Heyking-Straße. Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Frau ist 1,60 Meter groß und hat eine normale Statur. Sie hat kurze, graue Haare. Die derzeitige Bekleidung ist laut Polizei unbekannt. Zur Suche sind neben mehreren Streifen auch ein Personenspürhund sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.