54-Jährige bei Frontalzusammenstoß getötet

Tödliche Verletzungen hat am Montagvormittag eine 54 Jahre alte Autofahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall in Crailsheim erlitten.

Die 54-Jährige war um 09.45 Uhr mit Auto auf der Landesstraße 1041 von der Westumfahrung in Richtung Tiefenbach unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand war sie aus bislang nicht bekannter Ursache auf gerader Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Tanklastwagen eines 34-Jährigen zusammengestoßen.

Die Frau wurde in ihren völlig deformierten Pkw eingeklemmt und konnte von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von circa 25 000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

In dem Tanklastwagen hatte sich Altöl befunden, der Tank blieb unbeschadet. Aus einem Auto waren Betriebsstoffe ausgelaufen, weshalb die Fahrbahn von der Straßenmeisterei gereinigt werden musste.

Im Auto war auch ein kleiner Hund, der den Unfall leicht verletzt überstanden hatte. Er wurde in ein Tierheim gebracht und dort versorgt.

Bei dem Unfall waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen, die Feuerwehr Crailsheim mit 38 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen, die Straßenmeisterei und die Polizei mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz.