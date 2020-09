34-Jähriger wird Opfer von Trickbetrügern.

Ein Trickdiebstahl hat sich am Dienstagmorgen auf dem Autobahnrastplatz Reußenberg-Nord ereignet.

Ein 34-Jähriger schlief am Dienstagmorgen im Fahrzeug seines Gespanns (Pferdetransporter mit Pferdeanhänger) auf dem Autobahnrastplatz. Um 5.20 Uhr wurde er von einem Unbekannten durch das Klopfen an die Seitenscheibe geweckt. Im anschließenden Gespräch gab der Unbekannte an, dass die Heckklappe des Anhängers offenstehen würde.

Als der 34-Jährige ausstieg und sich zum Heck seines Gespanns begab, gelangte ein weiterer unbekannter Mann in das Fahrzeuginnere des Zugfahrzeugs. Hieraus entwendete dieser einen Geldbeutel sowie eine Sonnenbrille. Im Geldbeutel befanden sich unter anderem ein Führerschein, die Dokumente für die beförderten Pferde, ein Schlüssel sowie Bargeld in Höhe von etwa 1000 Euro in einer ausländischen Währung.

Nach dem Diebstahl flüchteten beide Diebe mit einem schwarzen BMW, Typ 3 (vermutlich E46), in Fahrtrichtung Heilbronn. Der Mann, der den Fahrer weckte, war etwa 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und hatte blonde Haare , das längere Deckhaar war seitlich sehr kurz geschnitten. Der zweite Mann trug einen weißen Hut.