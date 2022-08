32-Jährige wird von Radfahrer sexuell belästigt

Eine 32-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag gegen 16 Uhr sexuell belästigt worden.

Die Frau war in der Gaildorfer Straße in Richtung Reintalerstraße unterwegs. Hierbei kam ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen. Aufgrund der beengten Situation drückte sich die Frau an den Rand des Gehwegs. Beim Vorbeifahren fasst der Radler der Frau mit der linken Hand an die Brust.

Der Mann ist rund 30 Jahre alt und schlank. Er soll einen dunklen Teint, schwarze kurze Haare und einen Backen- und Oberlippenbart haben. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, dunkle Shorts und Sandalen. Er war auf einem älteren schwarzen Fahrrad mit einem schwarzem Gitterkorb auf dem Gepäckträger unterwegs.