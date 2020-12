25-jährige Fußgängerin wird von Auto erfasst und verletzt

Eine 25-jährige Fußgängern ist am frühen Montagmorgen bei einem Unfall in der Rechenbergstraße in Stimfpach von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Autofahrer war im Moment des Unfalls auf der linken Fahrspur unterwegs, um an einem davor abbiegenden Fahrzeug vorbeizufahren. Die junge Frau wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert. Der Unfallverursacher hielt kurz an, fragte, ob alles ok ist und setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls beziehungsweise der Unfallverursacher werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.