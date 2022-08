Ein 21-jähriger Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr auf der K2654 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Der junge Mann war von Crailsheim kommend in Fahrtrichtung Goldbach unterwegs, als er ins Schleudern geriet. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.