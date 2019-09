19-Jähriger steht unter Drogen und flippt aus.

Bei einer Polizeikontrolle ist ein 19-Jähriger ausgeflippt. Er beleidigte die Beamten und leistete Widerstand.

Der 19-jährige Autofahrer ist am Dienstagmorgen kurz nach 2 Uhr von Polizeibeamten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße Alter Postweg kontrolliert worden. Der junge Mann schien auffällig nervös und wollte mit seinem Wagen davon fahren, was die Beamten verhindern konnten.

Da der Verdacht bestand, dass der 19-Jährige unter Drogeneinfluss steht, wurde ein Urintest angeordnet. Dieser war positiv. Der Mann wurde im Laufe der Kontrolle immer aggressiver, so dass ihm letztlich Handschließen angelegt werden mussten. Er beleidigte die eingesetzten Beamten verbal und leistete körperlichen Widerstand, als er durchsucht werden sollte.

Nach einer Blutentnahme in einer Klinik und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann letztlich auf freien Fuß gesetzt.