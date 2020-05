17-Jährige zünden Jugendzentrum an - nachdem die Polizei sie hat laufen lassen

Eine Brandstiftung im Jugendzentrum hat zu einem enormen Sachschaden in Höhe von etwa 200 000 Euro geführt. Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen zwei 17-Jährige festgenommen. Und festgestellt: Die beiden jungen Männer hatte sie nur wenige Stunden zuvor schon einmal aufgegriffen, sogar mit einem Polizeihubschrauber – um sie dann wieder laufen zu lassen.

Über den Brand im Jugendzentrum in der Schönebürgstraße wurde die Polizei am 27. Mai um 6.15 Uhr informiert. Die ersten Ermittlungen am Brandort ergaben, dass der Brand im Erdgeschoss des Gebäudes in einem Aufenthaltsraum ausgebrochen war. Noch während der Löscharbeiten teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass sie zwischen 5 und 5.30 Uhr zwei männliche Personen auf dem Dach eines Anbaus des Jugendzentrums gesehen habe. Eine Videoauswertung bestätigte diese Aussagen. Zwei junge Männer im Alter von jeweils 17 Jahren waren demnach um kurz vor 5 Uhr in das Gebäude eingedrungen und hielten sich dort längere Zeit auf.

Bei den beiden Jugendlichen handelte sich um dieselben Personen, die die Polizei wenige Stunden zuvor vom Dach eines Einkaufsmarktes in der Schönebürgstraße geholt hatte. Dabei waren die beiden unter Einsatz eines Polizeihubschraubers festgenommen und gegen 3.30 Uhr in die Obhut ihrer Eltern übergeben worden. Beide hauten jedoch wieder von zu Hause ab und drangen anschließend in das Jugendzentrum ein, wo sie dann offensichtlich das Feuer entzündeten.

Die beiden Tatverdächtigen, die beide in Crailsheim wohnen, wurden am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Hierbei wurde gegen einen der Tatverdächtigen der beantragte Haftbefehl in Vollzug gesetzt, so dass dieser in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Der Haftbefehl gegen den zweiten Verdächtigen wurde mit Meldeauflagen nicht erlassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall dauern an.

