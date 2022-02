139 Kilogramm Marihuana im Kofferraum – Polizei landet Zufallstreffer bei Kontrolle

Die Polizei hat bei einer Routinekontrolle auf der A6 in der Nähe von Crailsheim einen satten Zufallstreffer gelandet. Die Beamten kontrollierten am 7. Februar ein Fahrzeug mit spanischem Kennzeichen. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten im Kofferraum sechs schwarze Taschen. Darin befanden sich 139 Kilogramm Marihuana im Wert von 1,4 Millionen Euro. Die Beamten nahmen laut Bericht den Fahrer fest. Der 22-Jährige sei russischer Staatsbürger, der in Spanien lebe.

Fahrer befindet sich in Haft

Die Ermittlungsgruppe „Rauschgift“ vom Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen und beschlagnahmte die Drogen. Das Marihuana stamme aus Spanien, so vermutet die Polizei. Der Tatverdächtige befinde sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.