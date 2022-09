Zum Tod von Queen Elizabeth – Als die Königin die Region besuchte

Queen Elizabeth II. ist tot. Aus aller Welt melden sich hochrangige Politikerinnen und Politiker zu Wort, übermitteln Beileidsbekundungen, lassen Fahnen als Zeichen der Trauer und des Respekts gegenüber der langjährigen Monarchin auf halbmast setzen.

Tausende Menschen legen Blumen am Buckingham Palace nieder, an Schloss Balmoral in Schottland, wo die 96-Jährige am Donnerstag verstarb, an Schloss Windsor und an unzähligen anderen Orten. Viele Städte, die das Glück hatten, blicken seither auf einen Besuch der Königin zurück. So auch eine aus der Region: Schwäbisch Hall.

Die Stadt am Kocher besuchte die Monarchin während ihres ersten und womöglich bedeutsamsten Besuchs in der noch jungen Bundesrepublik Deutschland. 1965 begrüßte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker die noch junge Königin. 20 Jahre nach dem Krieg ein Zeichen der Versöhnung.

Deutschlandreise 1965

Quer durch Deutschland reiste die Queen während ihres ersten und elf Tage dauernden Staatsbesuchs. Am 24. Mai verbrachte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Philip einige Stunden in Schwäbisch Hall, trug sich ins Goldene Buch ein.

Der 1985 geborene heutige Oberbürgermeister der Stadt, Daniel Bullinger, hat die Queen selbstverständlich nicht kennengelernt. Dennoch überbrachte er über den Instagramkanal der Stadtverwaltung seine Anteilnahme:

„Wir fühlen uns geehrt, dass eine so bedeutende Person der Zeitgeschichte 1965 bei uns zu Besuch in Schwäbisch Hall war. Unsere herzliche Anteilnahme gilt ihrer Familie und dem Vereinigten Königreich“, heißt es da. Doch was dem noch jungen Rathauschef verwehrt geblieben ist, haben einige der User erlebt.

„Ich erinnere mich noch sehr gut daran, war als Kind ein einschneidendes Erlebnis“, kommentiert eine Frau. Das Foto, das die Stadt veröffentlichte, zeigt das junge Monarchenehepaar auf dem Rathausbalkon. Davor drängen sich die Menschen dicht an dicht, um womöglich einen einmaligen Blick im Leben auf die Königin zu werfen.

Noch steht der Zeitpunkt des Staatsbegräbnisses von Queen Elizabeth II. nicht fest, heißt es in entsprechenden Medienberichten. Wahrscheinlich aber wird die Queen am 19. September an ihre letzte Ruhestätte gebracht.

Die britische Königin starb im Alter von 96 Jahren. 70 Jahre lang hat sie England regiert. So regieren Menschen in unserer Region auf ihren Tod.