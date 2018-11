Unter dem Titel „My Favourite Christmas Songs“ gastiert die Band Lyambiko am Freitag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr in der Hospitalkirche in Schwäbisch Hall. Die Hospitalkirche ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Veranstalter ist der Jazzclub Schwäbisch Hall und das Schwäbisch Haller Kulturbüro.

Jazzsängerin Lyambiko hat ihre Lieblings-Weihnachtshits zu einem Akustikprogramm zusammengestellt, das sie nun erstmals auf die Bühne der Hospitalkirche bringt. Mit den größten Weihnachtssongs verzaubert die Sängerin ihr Publikum. So werden aus „Driving Home for Christmas“ (Chris Rea), „Last Christmas“ (George Michael) oder Mariah Careys „Santa Clause is Coming to Town” intime und klangmalerische Balladen. Die Band besteht aus Lyambiko (Gesang), Thomas Brendgens-Mönkemeyer (Gtarre), Svetoslav Karparov (Piano) und Robin Draganic (Bass).