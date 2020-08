Unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit dem Fahrrad gestürzt

Am Samstag gegen 20.45 Uhr ist ein 27-jähriger Radfahrer auf der Salinenstraße gestürzt und hat sich leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Der 27-Jährige war auf der Salinenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Johanniterstraße bog er zunächst nach links ab und wollte dann anschließend direkt nach rechts in Richtung Polizeirevier fahren. An dem dortigen abgesenkten Bordstein stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Rettungskräfte wurden verständigt. Eine Versorgung lehnte der Mann ab. Dabei machte er einen alkoholisierten Eindruck.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Auch ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis. Der 27-Jährige wurde für eine Blutentnahme mit ins Krankenhaus genommen. Ihn droht eine Anzeige.