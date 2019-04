Ein oder mehrere Unbekannte sind zwischen Sonntag, 28. April, 12.30 Uhr, und Montag, 29. April, 9 Uhr, in eine Tierarztpraxis in der Marktstraße in Obersonntheim (Landkreis Schwäbisch Hall) eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Die Eindringlinge sollen einem geringen Bargeldbetrag gestohlen haben. Der verursachte Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei in Bühlertann nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07973 / 513 7 entgegen.