Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch die Betonmauer des Bahnviadukts in der Stuttgarter Straße in Schwäbisch Hall mit verschiedenen Farben beschmiert. Dabei wurden auch der Gehweg und die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 / 480-0.