Unbekannte überfallen Mann in öffentlicher Toilette

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag gegen 18 Uhr einen Mann in der öffentlichen Toilette am Sulferturm bei den Ackeranlagen überfallen. Die beiden Räuber gingen innerhalb der Toilettenanlage auf ihr Opfer los. Sie konnten einen kleineren Geldbetrag erbeuten und flohen daraufhin in Richtung des Globe-Theaters und weiter zum „Roten Steg“. Das Opfer des Überfalls blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden zwei männliche Personen südosteuropäischer Herkunft. Sie sprachen gebrochen Deutsch und waren dunkel gekleidet. Einer der Täter wurde als schmächtig mit fehlerhaftem Gebiss beschrieben. Der andere Täter hatte eine stämmige Statur.