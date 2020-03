Das Clara Vetter Trio feat. Max Treutner ist im Rahmen von JazzArt+ des JazzArtFestival am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der Hospitalkirche zu erleben.

Schon mit drei Jahren entdeckte die heute 23-jährige Clara Vetter ihre Leidenschaft für die Musik. 2018 schloss sie an der Musikhochschule Stuttgart ihr Bachelorstudium im Bereich JazzPiano ab. Im selben Jahr erhielt sie den Steinway & Sons-Förderpreis Stuttgart. Seit August 2019 studiert sie am Kopenhagener Rytmisk Musikkonservatorium. Gemeinsam mit Jakob Obleser am Bass und Schlagzeuger Lucas Klein widmet sich Clara Vetter in ihrem Trio ständigem musikalischen Forschen.

Die drei Musiker verbindet neben einer inspirierenden Zeit an der Stuttgarter Musikhochschule der Drang, ihr Spielen kontinuierlich anzureichern. In Schwäbisch Hall ist Max Treutner (Jahrgang 1998) Special Guest. Treutner ist einer der jungen aufstrebenden Saxofonisten/Komponisten der deutschen Jazzszene. Nach seinem Bachelor- und Masterabschluss an der Musikabteilung der Universität der Künste Bern absolviert er derzeit sein zweites Masterstudium (Pädagogik) am Jazzcampus Basel.

Erstmals begegneten sich Clara Vetter und Max Treutner beim Landeswettbewerb „Jugend jazzt für Solisten 2012“, wo sie in ihren jeweiligen Alterskategorien den ersten Preis erhielten.