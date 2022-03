Telefonbetrug: Opfer übergibt 27 000 Euro

Ein 57-jähriger Mann aus Schwäbisch Hall ist am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 16.10 Uhr Opfer von Telefonbetrügern geworden.

Dem Geschädigten wurde am Telefon vorgegaukelt, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine andere Person ums Leben gekommen sei. Um nun eine Haftstrafe der Tochter abzuwenden, müsse der Mann eine Kaution in Höhe von 75 000 Euro aufbringen. Es gelang den Betrügern ihr Opfer zu überzeugen, sodass dieser 27 000 Euro abhob und einem Mann an einem vereinbarten Treffpunkt in der Unterlimpurger Straße übergab.

Der Mann war etwa 1,90 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt. Er war schlank, hatte dunkle, kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart.

Außerdem trug er ein buntes Hemd, eine dunkle Lederjacke und ein silbernes Mobiltelefon. Er wurde vom Zeugen als Person mit einem gepflegten Äußeren und osteuropäischem Aussehen beschrieben.