Tatverdächtiger äußert sich zu tödlichen Schüssen auf Familienangehörige

Der 26-jährige Tatverdächtige, der in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) sechs Menschen erschossen und zwei verletzt haben soll, hat vor einem Richter ausgesagt. Das berichtet die Polizei am Montag. Im Rahmen seiner Vernehmung am Samstag soll er Angaben zur Tat und zu seinem Motiv gemacht haben.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen würden dazu keine weiteren Angaben gemacht. Aber: Der Zustand des schwerverletzten 68-Jährigen, der zunächst in Lebensgefahr schwebte, habe sich gebessert. Er ist nun außer Lebensgefahr.

Zudem hat die Polizei bekannt gegeben, dass die vorläufigen Obduktionsergebnisse der sechs getöteten Personen vorliegen würden. Alle sechs Opfer starben an Schussverletzungen.

Die Getöteten und Verletzten waren allesamt Familienangehörigen des Tatverdächtigen. Die Familie traf sich am vergangenen Freitag aufgrund einer bevorstehenden Familienangelegenheit in der Gaststätte in Rot am See.

Ermittlungen dauern an

Hierzu reisten die getöteten Halbgeschwister des Beschuldigten, die beiden Kinder seiner Halbschwester und die bei der Tat schwer verletzten Großeltern dieser beiden Kinder aus dem Ortenaukreis an.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der bei der Kriminalpolizei in Schwäbisch Hall eingerichteten Ermittlungsgruppe „Bahnhof“ dauern an. Die Polizei weist zudem daraufhin, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

Der Gasthof wird nie wieder der sein, der er vor der schrecklichen Tat gewesen ist. So sieht es am Tag danach in Rot am See aus.