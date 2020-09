Täter bricht in Wohnungen eines Seniorenheims ein.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag gegen 13.45 Uhr in mehrere Wohnungen in einem Seniorenwohnheim im Sulmeisterweg eingebrochen. Der Unbekannte gelangte auf bislang ungeklärte Weise in das Mehrfamilienhaus der Seniorenwohnanlage.

Dort versuchte er zunächst bei fünf Wohnungen vergeblich deren Eingangstüren aufzubrechen. An zwei weiteren Wohnungen gelang ihm dies jedoch. Eine der Wohnung ist derzeit nicht bewohnt, so dass der Täter ohne Beute blieb.

Die andere Wohnung wurde durch den Täter aus unersichtlichen Gründen nicht betreten. Als er versuchte eine weitere Wohnung aufzubrechen, wurde er von der 75-jährigen Bewohnerin überrascht. Der Unbekannte flüchtete aus dem Seniorenwohnheim in unbekannte Richtung.

Durch die 75-Jährige konnte der Unbekannte wie folgt beschrieben werden: Er ist 1,80 Meter groß, hat dunkelbraune kurze Haare, ein rundes fülliges Gesicht und eine füllige Statur. Er trug eine blaue Jeans und ein dunkelblaues Longsleeve.