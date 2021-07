„Sister Act“: Nachtclubsängerin wird zur Nonne

Das Musical „Sister Act“ mit Musik von Alan Menken, Gesangstexten von Glenn Slater und dem Buch von Cheri und Bill Steinkellner feiert bei den Haller Freilichtspielen am Freitag, 9. Juli, um 20.30 Uhr Premiere auf der Großen Treppe.

Nachtclubsängerin und Nonne – viel weiter können zwei Berufe wohl kaum auseinanderklaffen. Deloris Van Cartier (gespielt von Kristina Love) verwandelt sich gezwungenermaßen in Schwester Mary Clarence: Als Zeugin eines Mordes wird die wenig religiöse Musikerin von einem befreundeten Polizisten ausgerechnet in einem katholischen Kloster versteckt. Dort bringt sie die Mutter Oberin auf die Palme und den Nonnenchor so in Schwung, dass der Papst höchstpersönlich aufmerksam wird. Aufmerksam werden allerdings auch die Gangster, die auf der Suche nach Deloris sind ....

„Sister Act“ mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle ist ein Kultfilm, das gleichnamige Musical schloss mühelos an den Kinoerfolg an. Dass die Handlung nun in Philadelphia statt in San Francisco und Reno spielt, hat musikalische Gründe: Der namhafte Komponist Alan Menken schrieb neue Songs im Stil von Disco, Gospel und „Philly Sound.

Weitere Darstellerinnen und Darsteller: Kerstin Marie Mäkelburg, Michaela Hanser, Franziska Schuster, Daniela Tweesmann, Friederike Kury, Karen Bild, Eva Maria Bender, Barbara Raunegger, Maaike Schuurmans, Suzana Novosel, Vic Anthony, Gunter Heun, Andrea M. Pagani, Alexander Martin und Timothy Roller. Die musikalische Leitung hat Heiko Lippmann, Regier führt Philipp Moschitz, für die Choreographie ist Natalie Holtom verantwortlich.