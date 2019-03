Am kommenden Wochenende findet die Eröffnung des Neuen Globes Schwäbisch Hall statt. In fünf Veranstaltungen stellen die Freilichtspiele ihren neuen Theaterbau vor.

Das Programm beginnt mit der Eröffnungsgala „Die ganze Welt ist Bühne“, am Freitag um 19 Uhr, die am Sonntag um 11 Uhr wiederholt wird. Am Samstag um 20 Uhr wird dann erstmals im Neuen Globe vor Publikum Theater gespielt: Freilichtspiele-Intendant Christian Doll inszeniert William Shakespeares Komödie „Was ihr wollt“. Eine zweite Vorstellung der Eröffnungsinszenierung findet am Sonntag um 20 Uhr statt.

Zwischen Matinée und Theatervorstellung öffnen die Freilichtspiele schließlich am Sonntag von 13 bis 16 Uhr mit einem Tag der offenen Tür die Tore ihres Theaters für interessierte Besuche.

Eingeläutet wird die Eröffnung des Neuen Globes mit einem Auftritt des Großen Siedershofs am Freitag, 29. März, ab 18.10 Uhr vor dem Theaterneubau. Ein ungewöhnliches Galaprogramm erwartet die Besucher der Eröffnungsgala „Die ganze Welt ist Bühne“ dann ab 19 Uhr im Neuen Globe. „Wir wollen in diesem neuen Theater ein wirklich räumliches Klangerlebnis vermitteln und damit unsere Musik auch sinnlich erlebbar machen“, beschreibt der Musikalische Leiter der Freilichtspiele, Heiko Lippmann, sein Konzept zur Musikauswahl.

Musikbeiträge verschiedenster Genres zeigen die klanglichen und räumlichen Möglichkeiten und Eigenheiten der dreistöckigen Bühne des neuen Theaters. Ein wesentlicher Teil des Programms widmet sich musikalischen Bearbeitungen von Shakespeare-Werken in Musical, Oper, Ballett und Kunstlied.

Als Sänger sind Anja Gutgesell, Vasilios Manis, Richard Resch und Franziska Becker in der Eröffnungsgala zu hören. Begleitet werden sie am Flügel von Heiko Lippmann. Weitere Beiträge kommen von einem Blechbläserquartett sowie der Formation Son of a Bach, die Werke von Johann Sebastian Bach im Rock- und Metal-Stil neu entdeckt.

Als regionale Beiträge sind Adrian Köpf vom Haller Circus Compostelli, Mitglieder des Jugendensembles der Freilichtspiele sowie der Chor des Chorpunkts Dörzbach zu erleben.

Um ein möglichst großes Publikum mit der Eröffnungsgala zu erreichen, wird das Programm in einer Matinée am Sonntag, 31. März, um 11 Uhr wiederholt. Für diese Matinée gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch eine einzelne Restkarte.

Eröffnungsprogramm

Freitag, 29. März, 18.10 Uhr: Einmarsch des Großen Siedershofs vor dem Neuen Globe, im Anschluss Programm mit dem Großen Siedershof; 19 Uhr: Eröffnungsgala „Die ganze Welt ist Bühne“ im Neuen Globe

Samstag, 30. März, 20 Uhr Eröffnungspremiere „Was ihr wollt“ im Neuen Globe.

Sonntag, 31. März, 11 Uhr: Eröffnungsmatinée „Die ganze Welt ist Bühne“ im Neuen Globe; 13 bis 16 Uhr: Tag der offenen Tür im und rund ums Neue Globe, Führungen von 13.30 bis 15 Uhr, Big Band Schwäbisch Hall von 13 bis 14.45 Uhr auf der Außenbühne, Kinderprogramm von 13 bis 16 Uhr vor dem Neuen Globe, 20 Uhr: „Was ihr wollt“.

