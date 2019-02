Noch hängen Kabel aus Decken und Wänden, Lautsprecher und Sitze sind in Plastik verpackt. Es riecht deutlich nach Neubau, alles atmet Entstehung. Aber das scheint die Schauspieler nicht zu stören: Nun hat das Ensemble der Freilichtspiele Schwäbisch Hall die Proben im Neuen Globe aufgenommen. Gespielt wird, wen wundert’s, Shakespeare: Seine Komödie „Was ihr wollt“ feiert am Samstag, 30. März, um 20 Uhr Premiere.

Proben zwischen Handwerkern

Proben zwischen den Handwerkern? „Wir gehen uns aus dem Weg“, sagt Intendant Christian Doll bei der ersten Begehung gemeinsam mit dem Ensemble, „es gibt eben noch viel zu tun, das wird uns die nächsten Wochen noch beschäftigen.“

In der Tat, es gibt noch viel zu tun – für die Handwerker und für die Schauspieler. Aber: Man sieht schon, wie’s wird. „Es ist schon ein besonderer Moment für alle, wenn ein Theater zum ersten Mal bespielt wird“, sagt Doll drinnen, nachdem sich vorher draußen rund 30 Akteure mit großem Hallo begrüßt hatten – bekannte Gesichter und Neulinge gleichermaßen. Dramaturg Florian Götz staunt: „Februar: Ich kann mich nicht erinnern, dass wir je so früh im Jahr mit den Proben begonnen haben.“

Der guten Laune und der Neugier tut das keinen Abbruch. Staunend stellen die Ensemblemitglieder fest, dass sie zukünftig sogar in fast zwölf Metern Höhe spielen können. Dass sich die Garderoben ganz oben unterm Dach gleich hinter der Bühne befinden. Dass sie bis zur Eröffnung noch auf einiges achtgeben müssen.

Technischer Leiter Christian Gentner hat deshalb zunächst eine Sicherheitseinweisung angesetzt. „Das ist alles Bühne“, sagt er und weist auf die drei Stockwerke hinter sich. „Wir müssen in den kommenden Wochen etwas improvisieren, hier verändert sich momentan alles – täglich.“ Wichtig: „Nach den Proben direkt raus aus dem Gebäude. Und hier bitte dieses Formular unterschreiben“, beendet Gentner die Einweisung, bevor Geschäftsführerin Jutta Parpart und Alexander Schmid, Leiter des künstlerischen Betriebsbüros, den Schauspielern letzte Anweisungen geben.

Ensemble und Theaterleitung ist die Spannung anzumerken. So ein neues Theater, das hat man schließlich nicht alle Tage. „Aber“, so spricht Intendant Christian Doll dem Ensemble Mut zu, „wir haben schließlich mit Shakespeare einen Verbündeten und werden mit Sicherheit viel Spaß haben.“

Zahlen

Im Jahr 2000 entstand auf dem Unterwöhrd, einer Kocherinsel mitten in Schwäbisch Hall, das erste Globe Theatre zum 75-jährigen Bestehen der Freilichtspiele, aus Holz, mit 570 Sitzplätzen, als „beispielhaft“ preisgekrönt von der Architektenkammer Baden-Württemberg. 2016 wurde es abgebaut und steht mittlerweile in Berlin. Das Neue Globe an selber Stelle hat nur noch 371 Sitzplätze, ist aber ganzjährig bespielbar. Statt der veranschlagten vier Millionen werden die Baukosten nun mit neun Millionen Euro beziffert.