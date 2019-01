Ein Unbekannter hat am Dienstagvormittag eine Bankfiliale in der Stauferstraße im Teurershof überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann die Bank und bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe. Er raubte Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Nach der Tat flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Räuber ist etwa 1,65 bis 1,70 groß. Er trug eine braune abgesteppte Jacke mit Kapuze. Er war maskiert und trug Handschuhe mit einem Deutschlandemblem. Vermutlich hatte der Mann eine Brille auf. Er sprach mit osteuropäischem Dialekt. Die Polizei fahndet aktuell nach dem Unbekannten und warnt davor, an den Mann heranzutreten.