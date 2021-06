Randalierer hält Polizei auf Trab

Offenbar aufgrund von Mietstreitigkeiten hat ein 22-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in der Hauffstraße randaliert. Nachdem er dort zunächst in Begleitung zweier Männer ein Auto beschädigt hatte, entledigte er sich seiner Hose und seiner Schuhe und trat bei einem Wohnhaus, in welchem sein Vermieter wohnt, an der Eingangstür eine Scheibe heraus, so dass er die Türe öffnen konnte. Im ersten Obergeschoss des Gebäudes verschaffte er sich auf dieselbe Art Zutritt zu einer Wohnung. Dort griff er den 68-jährigen Vermieter körperlich an, was von seinen Begleitern letztlich unterbunden werden konnte. Die Polizei konnte den Mann am Tatort aufgreifen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Bevor Anrufer kurz nach 4.30 Uhr erneut meldeten, dass er wieder in der Hauffstraße randalieren würde. Schließlich wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen. Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen.