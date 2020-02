Radfahrerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 71-jährige Radfahrerin ist am Samstagnachmittag in Ilshofen (Landkreis Schwäbisch Hall)schwer verletzt worden. Sie unterschätzte wohl die Geschwindigkeit eines Autos und wurde von diesem erfasst. Sie musste in eine Klinik gebracht werden.

Die Frau fuhr laut Polizeibericht auf der Landstraße und wollte den Großallmerspanner Weg überqueren. Dabei wurde sie vom Auto eines 34-Jährigen erfasst. Sie wurde über dessen Fahrzeug geschleudert und stürzte auf die Straße. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 4600 Euro.