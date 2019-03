Porsche will Reisende per Lufttaxi zum Stuttgarter Flughafen bringen

In kürzester Zeit per Lufttaxi aus umliegenden Städten wie Schwäbisch Hall oder Ulm zum Stuttgarter Flughafen. Das könnte einer Machbarkeitsstudie der Beratungsgesellschaft Porsche Consulting zufolge bereits 2025 möglich sein. Elektrobetriebene und wendige Luftkörper sollen die Passagiere schnell, wenn auch nicht ganz günstig, ans Ziel bringen.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt, benötigen die Viersitzer kleine Start- und Landeplätze – etwas größer als ein Autoparkplatz. Demnach will das Unternehmen mit dieser Methode mit Auto und Bahn in Konkurrenz treten.

Gregor Grandl, Seniorpartner bei der Managementberatung Porsche Consulting und verantwortlich für die Studie, sieht diese künftige Art des Transports als Entlastung für Umwelt und Mensch. Zwar sollen die Lufttaxis zu Anfang noch von Piloten geflogen werden. Mit fortschreitender Technologie aber könnten die Maschinen künftig auch automatisiert fliegen, wird Grandl in der Pressemitteilung zitiert.

Flugtaxis zum Stuttgarter Flughafen? Mögliche Kosten und Flugzeiten