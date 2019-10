Die Polizei ist über die Aktion eines Diebs verwundert. Ein Unbekannter hat zwischen Samstag und Sonntag in Rot am See ein Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei schreibt, habe er „merkwürdigerweise im Tausch“ ein uraltes, schwarzes Damenfahrrad mit zwei platten Reifen zurückgelassen.

Das Mountainbike der Marke Cube habe einen Wert von rund 450 Euro. Das Fahrrad stand laut Bericht in einem Hofraum im Seemühlenweg.