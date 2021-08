Polizei nimmt Messerstecher fest

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ist es in Braunsbach zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, bei der eine 51-Jährige leicht verletzt worden ist. Ein 28-Jähriger war mit einem Messer auf einen 18-Jährigen losgegangen. Die teilen die Außenstelle Schwäbisch Hall und das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Aufgrund vorangegangener Streitigkeiten suchten eine 51-jährige Frau mit ihrem 52-jährigen Ehemann und dem 18-jährigen Sohn einen 28-jährigen Mann in dessen Zimmer auf. Es entwickelte sich ein Streitgespräch im Zuge dessen der 28-Jährige ein Küchenmesser nahm und auf den 18-Jährigen losging

Gemeinsam mit seinem Vater konnte der 18-Jährige den 28-Jährigen entwaffnen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Angreifer wurde anschließend auf das Polizeirevier in Schwäbisch Hall verbracht und dort in Gewahrsam genommen. Während des Handgemenges verletzte sich lediglich die 51-Jährige Frau leicht.