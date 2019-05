Zu einem Familienstreit ist die Polizei Schwäbisch Hall am Dienstag um kurz nach 22.30 Uhr in die Wirkerstraße gerufen worden. Es wurde mitgeteilt, dass ein 26-Jähriger Mann nach einem Familienstreit mit einer Schusswaffe herumlief und versuchte, diese zu laden. Den Mann, der deutlich betrunken war, nahmen die herbeigerufenen Polizeibeamten in seiner Wohnung vorläufig fest. Eine Schreckschusswaffe und ein Luftgewehr konnten gefunden werden.