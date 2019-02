Pflegerin in Crailsheimer Seniorenheim verhindert Betrug

Eine Bewohnerin eines Seniorenheims erhielt am Dienstag gegen 15 Uhr einen Anruf von einem Betrüger. Der sich als Enkel ausgebende Anrufer konnte die 87-jährige Seniorin bereits überzeugen, in der Bankfiliale 50 000 Euro abzuheben.

Eine aufmerksame Pflegerin bemerkte dies allerdings und alarmierte umgehend die Polizei, so mass es nicht zu einem schädigenden Ereignis kam.

Die Polizei rät in solchen Fällen: Betroffene sollten sich nicht unter Druck setzen lassen und den Hörer auflegen, wenn etwas merkwürdig erscheint. Sie sollten am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse sprechen. Geld oder Wertsachen sollte niemals an unbekannte Personen übergeben werden.

Bei Unsicherheit ist die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle anzurufen. Weitere Informationen unter praevention.polizei-bw.de.