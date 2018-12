Die T(Hall)-ent-Show im Schwäbisch Haller Anlagencafé geht in die dritte Runde: Beginn ist am Donnerstag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr. Bei der offenen Bühne ist jeder willkommen – vom Sänger bis zum Stand-up-Comedian, vom Multi-Instrumentalist bis zum Zauberer. Impresario ist erneut Brady Swenson, den man von den Haller Freilichtspielen kennt (Heiner in „Stairways to heaven“), der aber nicht nur als Schauspieler und Musiker arbeitet, sondern auch Gesangslehrer und Chorleiter ist.

Info: Der Eintritt ist frei, Voranmeldung per E-Mail unter bradyswenson@hotmail.com erwünscht.