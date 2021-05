24-Jähriger zückt ein Messer und sticht mehrfach zu

Ein 24-jähriger Algerier soll in Schwäbisch Hall unvermittelt und mehrfach auf einen 20 Jahre alten Syrer eingestochen haben. Das berichten die Staatsanwaltschaft Heilbronn sowie das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden.

Der Algerier, der betrunken und psychisch auffällig gewesen ist, wurde vorläufig festgenommen und in eine psychiatrische Klinik überstellt. Das hat der Haftrichter am Sonntagnachmittag entschieden. Der junge Mann soll ebenfalls verletzt gewesen sein.

Ob sich die beiden Kontrahenten kannten, ist unklar. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, hätten sich die beiden Männer am Samstagabend gegen 19.30 Uhr zufällig am Zentralen Omnibusbahnhof getroffen. Nach einem kurzen Gespräch sei der 20-Jährige in Richtung Kocherquartier weitergegangen. Der 24 Jahre alte Algerier folgte ihm, zog unvermittelt ein Messer und stach auf den 20-Jährigen ein. Die Ermittlungen dauern laut Pressemitteilung an.