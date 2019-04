Ein 22-Jähriger hat sich am Sonntagabend in Rot am See (Landkreis Schwäbisch Hall) mit seinem Auto mehrfach überschlagen. Er wurde laut Polizeibericht von einem 40-Jährigen gerammt.

Dieser hatte den den 22-Jährigen offensichtlich übersehen. Der junge Mann verlor nach dem Zusammenprall die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich mehrfach und krachte gegen einen Baum. Dort kam das Auto laut Bericht zum Stehen. Der Schaden liege bei rund 20 000 Euro.