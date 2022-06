Nach Fahrfehler: Mehrere tausend Liter Gülle laufen aus

Am Donnerstagvormittag sind auf Grund eines Fahrfehlers mehrere tausend Liter Gülle in Rosengarten ausgelaufen. Der Sachschaden blieb gering.

Gegen 11:15 Uhr hat ein 42-jähriger Lkw-Fahrer Gülle aus einem Container an der Kreißstraße zwischen Sanzenbach und Bibersfeld in seinen Lkw. Nach Beendigung des Befüllvorgangs blieb der 42-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers an dem Container hängen und beschädigte diesen so, dass mehrere tausend Liter Gülle ausliefen.

Durch den Unfall entstand ein geringer Sachschaden in bislang unbezifferter Höhe.