Nachdem ein 29-Jähriger Drogen an einen 32-Jährigen übergeben hatte, konnte ihn Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm auf der Autobahn festnehmen.

Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann im Bereich Schwäbisch Hall-Wackershofen einem 32-jährigen aus Bayern Rauschgift übergeben. Als die Polizisten das Fahrzeug des Mannes durchsuchten, konnten sie 4,5 KIlogramm Marihuana sicherstellen.

In der Wohnung des 29-Jährigen fanden die Beamten eine erhebliche Menge Bargeld sowie eine scharfe Schusswaffe. Der 29-Jährige wurde am darauffolgenden Tag einem Haftrichter des Amtsgerichts Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Mann wurde in eine nahegelegene Justizvollzuganstalt gebracht.