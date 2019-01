Nach einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Schwäbisch Hall ermittelt die Polizei in jegliche Richtungen. Unter anderem prüfen die Beamten, ob es einen Zusammenhang zwischen diesem und einem Überfall auf eine Bank im Januar vergangenen Jahres in Winnenden. Auf Filmmaterial einer Überwachungskamera ergibt sich ein ähnliches Bild vom Täter.

„Wenn man die Bilder von Winnenden und Schwäbisch Hall vergleicht, ergibt sich eine gewisse Ähnlichkeit“, sagt Polizeipressesprecher Bernd Märkle auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“. „Dass solche Taten auf Zusammenhänge überprüft werden, ist aber ein ganz normaler Vorgang“, so Märkle. Deshalb werde auch der Überfall in Jagstzell Anfang Januar 2019 auf Gemeinsamkeiten überprüft, so Märkle. Allerdings gebe es bislang keine Erkenntnisse.

Ein Mann überfällt eine Bank in Winnenden am 30. Januar 2018. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Überfall, der jüngst in Schwäbisch Hall verübt wurde. (Foto: Polizei)

Fahndungserfolge gebe es bislang ebenfalls noch keine, so Märkle weiter. Die Ermittlungen hätten aber auch erst begonnen. „Die dauern jetzt auch erstmal an.“ Denn die Polizei überprüfe jede Menge Spuren, Bildmaterial und Zeugenaussagen. „Das wird jetzt alles abgearbeitet“, sagt der Pressesprecher.