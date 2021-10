Mutter setzt Säugling aus - und muss ins Gefängnis

Ein Säugling ist am 7. September auf einem Feldweg in Schwäbisch Hall ausgesetzt worden. Am Dienstagvormittag meldete sich die Mutter beim Kriminalkommissariat in Schwäbisch Hall. Das berichten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die 21-jährige Frau wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Außenstelle Schwäbisch Hall, einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Deshalb wurde die Mutter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.