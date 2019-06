Mann erleidet medizinischen Notfall auf der Autobahn

Ein 46 Jahre alter Hyundai-Fahrer ist am Montag gegen 16.10 Uhr auf der A6 in Richtung Nürnberg zwischen der Anschlussstelle Kupferzell und der Anschlussstelle Schwäbisch Hall gefahren, als er plötzlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen zog nach links und prallte dort gegen die Mittelleitplanke, bevor er nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort einen Wildzaun durchbrach und nach etwa 25 Metern in einem Feld zum Stehen kam. Der Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit vier Fahrzeugen und 16 Kräften im Einsatz.

Der Hyundai musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro.