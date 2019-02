Mann droht damit, Polizeibeamte abzustechen.

In Zwiefalten ist der Polizei am Samstagmorgen der Fund einer nackten Leiche gemeldet worden Dies hat die Polizei bestätigt. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar.

Gegen 8 Uhr am Morgen ist der Polizei der Fund einer unbekleideten, toten Person in einem Garten neben einer Tankstelle in Mitten des Orts gemeldet worden. Eine Streife der Münsinger Polizei war als erste am Fundort in der Sägmühlstraße. Die unbekleidete Person lag neben einer Gartenhütte im hinteren Teil des Geländes, allerdings von der Straße sowie vom ...