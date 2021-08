Mann beleidigt Passanten und tritt nach Beamten.

Ein 25-jähriger Mann hat am Samstagabend gegen 20 Uhr mehrere Passanten am Bahnhof Hessental beleidigt. Außerdem drohte er an, der Polizei im Falle einer Kontrolle Gewalt anzutun.

Der 25-Jährige wurde wenig später durch die Polizeibeamten kontrolliert, hiergegen leistete er Widerstand und versuchte nach den eingesetzten Beamten zu treten. Als der weiterhin aggressive Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, beleidigte er die Beamten mehrfach. Da der 25-Jährige einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss nun mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.