Mann belästigt 14-Jährige und tickt dann bei der Polizei aus.

Wegen sexueller Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 28-Jähriger verantworten.

Am Samstag um 17.45 Uhr wurde die Polizei Schwäbisch Hall zu einer sexuellen Belästigung an den ZOB in der Salinenstraße gerufen. Dort drückte ein 28-jähriger eine 14-jährige mit Gewalt an sich und küsste das junge Mädchen zweimal auf die Wange. Der 28-Jährige ließ von dem Mädchen erst ab, nachdem er von einem Zeugen angesprochen wurde.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Dort griff der Mann plötzlich mit seiner rechten Hand an das Holster eines Polizeibeamten und versuchte dessen Schusswaffe herauszuziehen. Dies konnte jedoch verhindert werden. Der Mann muss sich nun wegen sexueller Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.