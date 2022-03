Mach’s nochmal, Gerd! Schwäbisch Haller erneut für Oscar nominiert

Wenn Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall nach Los Angeles fliegt, geht er dort nicht mit der Kamera über den berühmten „Walk of Fame“ und fotografiert die Namen der größten Schauspieler der Welt. Er nimmt bei der renommiertesten Filmpreisverleihung im Publikum Platz, schüttelt die echten Hände der Stars und wartet gespannt darauf, ob sein Name für einen Oscar aufgerufen wird. Redakteur Michael Häußler hat mit ihm gesprochen.

Herr Nefzer, Leonardo DiCaprio hat Jahre gebraucht, um seinen ersten Oscar zu gewinnen. Sie sind nun schon für den zweiten nominiert. Können Sie das überhaupt noch fassen?

Mittlerweile kann man es fassen und kapiert es auch. Es hat auch 2018 lange gedauert, bis ich verstanden und verarbeitet hatte, was ich da gewonnen habe. Da gehört aber auch ein professionelles Special Effects Team dazu. Es ist nichts, was ich allein geschafft habe. Die Nominierung jetzt ist natürlich Wahnsinn, ich bekomme schon wieder Gänsehaut.

Gerd Nefzer (Dritter von links) mit seinem Team während der Arbeiten am Film „Dune“. (Foto: Gerd Nefzer)

Ihre Filmografie ist lang, hochkarätige und oscarprämierte Werke sind darunter. Wie wird man zu so einer „Hausnummer“ in Hollywood?

Das war ein langer und steiniger Weg, das muss man ganz klar so sagen. Ich denke, uns hat da die schwäbische Mentalität geholfen. Schaffa, schaffa, Häusle baue. Sparen. Anders denken. So kostengünstig wie möglich zu kreieren. Das hat sehr geholfen. Dazu ein Team, das den Job von der Pike auf gelernt hat.

Sie selbst sind Agrartechniker und Landwirt. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?

Ich bin jemand, der gerne mit seinen Händen arbeitet. Als ich vor 35 Jahren bei meinem Schwiegervater Karl Nefzer (Nefzer Special Effects, Anm. d. Red.) begonnen habe, da waren wir noch ein Ein- oder Zwei-Mann-Betrieb. Da hat man alles selbst gemacht. Deswegen bin ich auch fachlich ziemlich bewandert.

Ich weiß, wie man die meisten Effekte macht, weil ich sie selbst schon gemacht habe. Am Anfang rennt man noch mit der Nebelmaschine durch den Wald und putzt Equipment. Es dauert unheimlich lange, vor allem als deutsche Firma, in diesem Bereich der Special Effects anerkannt zu werden. Das hat Jahrzehnte gedauert.

Mit welchem Film kam der Durchbruch?

Ein kleiner Durchbruch war „Die unendliche Geschichte Teil drei“ (1994). Das hat mein Schwager, Uli Nefzer, gemacht, damals im Studio Babelsberg (Potsdam). Der richtige Durchbruch kam dann durch „Duell - Enemy at the Gates“ (2001, Jude Law, Ed Harris). Auch da hat mein Schwager die Effekte gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Da war ich noch ein kleines Licht. Konnte eine Nebelmaschine bedienen und einen Regenständer aufbauen. Aber so hat man gelernt und gesehen, was funktioniert, und was nicht.

Und welcher war dann Ihr persönlicher Durchbruch?

Für mich kam der erste Durchbruch mit „Resident Evil“ (2002, Milla Jovovich, Michelle Rodriguez). Den habe ich übernommen, weil sich Regisseur Paul Anderson mit einer anderen Firma zerstritten hatte. Ich wurde dann angerufen, ob ich das übernehmen könnte. Ich musste aber erst überlegen, denn so etwas hatte ich noch nie gemacht und hab es mir eigentlich auch nicht zugetraut.

Und 20 Jahre später die zweite Oscar-Nominierung. Wird die Verleihung am 27. März in Präsenz stattfinden?

Von links: Richard R. Hoover, Paul Lambert, Gerd Nefzer und John Nelson freuen sich Anfang März 2018 über ihren Oscar für die besten visuellen Effekte im Film „Blade Runner 2049“. (Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa)

Bis jetzt ist es so geplant und ich bin auch heilfroh, wenn das so ist. Ich habe langsam genug von Zoom-Meetings. Wir hatten schon das große Glück, dass wir einem Fachpublikum und der Academy in Los Angeles unsere Arbeit vorstellen und beschreiben konnten. Es ist heutzutage unheimlich schwer, einen Film anzuschauen und zu wissen, wer was gemacht hat. Also was am Computer und was real gedreht wurde.

Sie machen nicht beides?

Wir sind eine Firma, die Spezialeffekte macht. Wir machen alles vor der Kamera. Das, was am Computer gemacht wird, nennt sich „Visual Effects“.

Also knallt es immer, wenn Sie auftauchen?

Da muss ich Sie enttäuschen (lacht). Das ist nur noch ein ganz minimaler Bereich bei den Spezialeffekten. Prozentual sind das vielleicht fünf bis zehn Prozent von der Arbeit, die wir machen.

Was macht denn das meiste aus?

Mittlerweile sind es Mechaniken und Atmosphäre. Ein großes Raumschiff zum Beispiel. Wenn die Schauspieler aussteigen, öffnet sich die große Klappe, die wir bauen. Rauch, Nebel, Sandstürme, Regen, Schnee. Vom kleinen Lagerfeuer bis hin zu brennenden Häusern. Wahnsinnig zugenommen haben auch Dinge, die kaputtgehen.

Dreharbeiten zum Film „Dune“ mit großem Gerät. Gerd Nefzer ist für die Special Effects verantwortlich, also die Effekte vor der Kamera, nicht die sogenannten Visual Effects am Computer. (Foto: Gerd Nefzer)

Wenn zum Beispiel eine Wand explodiert, ist das alles aus speziellem weichen Material gebaut, das wirklich aussieht wie Beton oder Mauerwerk. Wir bauen weiche Schlaggegenstände oder Oberflächen wie beispielsweise Marmorböden, die aus Schaumstoff sind. Wenn der Schauspieler fällt, tut er sich nicht weh.

Sie haben Filme gemacht wie „Inglourious Basterds“, „Stirb langsam“, „Tribute von Panem“ oder „Alien vs. Predator“. Welches war ihr berühmtester Special Effect?

Der bisher anspruchsvollste Film war „Blade Runner“. Da wurde furchtbar viel gebaut. Ein komplettes Wasserbecken mit Wellenmaschinen und Wasserkanonen. Es gibt aber auch oft Filme, wo man später gar nicht sieht, wie groß die Herausforderung gewesen ist. Zum Beispiel bei einem simplen Wasserfall oder bei einer Explosion in der Altstadt von Budapest oder Berlin.

Das wird also am Set gebaut?

Nicht am Set, außer, wenn man etwas vorbauen muss. Wir richten uns vor Ort Werkstätten ein, bringen alle möglichen Geräte mit. Das kann so weit gehen, dass man zehn Sattelschlepper voll Equipment und Material mitnimmt. Vieles ist auch in Seecontainern gebaut, damit man da flexibel ist.

Wie viel passiert denn noch in Schwäbisch Hall?

Das meiste ist ausgelagert. In Schwäbisch Hall haben wir noch ein großes Lager für Spezialeffekt-Equipment und ein Büro. Das meiste aber passiert irgendwo in Europa oder im Studio Babelsberg, in dem wir sitzen. Wir haben eine Firma mit dem Studio zusammen, dort sind auch unsere Werkstätten. Ansonsten sind wir unterwegs.

Unterwegs an den Drehorten dieser Welt. Und dann laufen da solche Leute rum wie Quentin Tarantino. Haut Sie das noch um? Oder ist das Gewohnheit und Arbeit?

Umhauen tut’s mich nicht. Aber natürlich, wenn man zum ersten Mal neben einem Steven Spielberg steht, da hat man schon unheimlich Respekt, da zittern schon auch mal die Knie. Oder bei Harrison Ford und wie sie alle heißen. Man hat da schon Hochachtung. Aber die wenigsten wollen wie Superstars behandelt werden, das sind Vollprofis.

Mit Bruce Willis haben wir viel gescherzt, er ist ja in Deutschland geboren (Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz) und hat immer versucht, Deutsch mit uns zu sprechen.

Sie sind auch am vierten Teil von „John Wick“ mit Keanue Reeves beteiligt...

Der will schon wissen, was da passiert, wie er sich verhalten muss, wie das Timing ist. Das macht einfach Spaß, mit dem Team von John Wick zu arbeiten. Keanu Reeves macht zum Beispiel bei den Filmen viele dieser ganzen Kämpfe selbst und hat das auch voll drauf. Außerdem ist er ein begnadeter Auto- und Motorradfahrer.

Sie sind also persönlich vor Ort.

Man betreut den Drehort. Bei einem großen Film sitze ich nicht nur im Büro. Wenn da große Effekte gedreht werden, will der Regisseur, dass ich danebenstehe. Da muss man dann auch hin. Es geht dabei auch viel um Vertrauen. Es geht schließlich um die Sicherheit der Schauspieler und des Filmteams. Wir erklären den Schauspielern, was beispielsweise passiert, wenn ein Auto im Wasser untergeht und sie drinsitzen.

Bei den diesjährigen Oscars treten Sie mit „Dune“ unter anderem gegen „Spider-Man: No Way Home“ oder „James Bond - Keine Zeit zu sterben“ an. Trauen Sie sich, eine Prognose abzugeben?

Ich bin ja Pessimist (lacht). Allerdings kommt es bei den Oscars nicht auf die spektakulärsten Effekte an. Sonst würde ja jedes Mal ein Marvel-Film gewinnen. Es geht viel mehr um Effekte, die besonders beziehungsweise neu sind und so noch nie gemacht wurden.

Derzeit wird „Dune“ auf Platz eins gehandelt. Ich will aber auch nicht zu euphorisch werden. Wir haben allerdings jetzt auch schon viele kleinere Filmpreise eingeheimst, das muss man auch sagen. Die Zeichen stehen also sehr gut.

Wer ist Gerd Nefzer?

Gerd Nefzer (geborener Feuchter) wurde 1965 in Schwäbisch Hall geboren. Nach der Schule besuchte er die Technikerschule in Triesdorf, die er als Agrartechniker abschloss. Der erste Kontakt zum Filmgeschäft hatte er über seinen Schwiegervater Karl Nefzer, in dessen Unternehmen Gerd Nefzer 1987 zu arbeiten begann.

Zunächst war er für die Filmfahrzeuge zuständig. Seine ersten Filme als SFX-Techniker wiederum waren 1991 die der österreichischen Reihe „Die Strauß-Dynastie“.