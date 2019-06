Mit zwei Premieren eröffnen die Freilichtspiele Schwäbisch Hall am Wochenende ihr Sommerprogramm. Auf der Großen Treppe vor Sankt Michael beginnt die Spielzeit am Samstag, 22. Juni, um 20.30 Uhr mit Hugo von Hofmannsthals Schauspiel „Jedermann“, dem Stück, mit dem die Freilichtspiele vor 94 Jahren ihren Anfang nahmen. Bereits einen Tag zuvor, am Freitag, 21. Juni, um 20 Uhr zeigen die Freilichtspiele erstmals die musikalische Komödie „Ewig Jung“ im Neuen Globe.

Wer in den vergangenen Wochen über den Haller Marktplatz lief, konnte bereits das zerborstene Flugzeug auf der Großen Treppe sehen, welches in der „Jedermann“-Inszenierung von Intendant Christian Doll die Szenerie bestimmt. Bühnen- und Kostümbildnerin Cornelia Brey hat sich dieses Sinnbild zusammen mit dem Regisseur erdacht als Verweis auf die plötzliche Umkehrung eines Lebensentwurfes, der vom Glauben an Geld und Macht geprägt war. „Da ist kein Ding zu hoch noch fest, was sich von Geld nicht kaufen lässt“, sagt der vermessene Reiche, der allen Fragen nach seinem Gewissen ausweicht, bis er sich angesichts seines Todes diesen stellen muss.

Gunter Heun spielt Jedermann

Gunter Heun, im Vorjahr als Wilhelm Tell auf der Großen Treppe, wird den Jedermann spielen, Christine Dorner dessen Mutter und Gott, Martina Maria Reichert die Buhlschaft, Stefan Lorch den Tod. Johannes Weik komponierte die Musik und wird das Mysterienspiel live begleiten.

Während sich „Jedermann“ mit dem Sterben auseinandersetzt, spielt die musikalische Komödie „Ewig Jung“ im Neuen Globe lustvoll und lebensfroh mit dem Älterwerden. Schauplatz für Erik Gedeons Stück ist das Neue Globe selbst – in einer 50 Jahre entfernten Zukunft. Inzwischen ist das im vergangenen März eröffnete Freilichttheater zu einem Altersheim umfunktioniert worden. Seine Bewohner: die gealterten Stars des Freilichtspiele-Ensembles, die in Erinnerungen an frühere Zeiten schwelgen und mit Klassikern wie „Highway to Hell“, „Forever Young“ oder „Sex Bomb“ abrocken.

Regie führt der Schauspieler und Regisseur Thomas Goritzki, der in den vergangenen Jahren bereits mehrere Stücke im alten Haller Globe Theater und auf der Großen Treppe inszenierte. „Mit der Aufforderung, sich selbst im Alter von rund 90 Jahren zu spielen, ist ‚Ewig Jung’ ein echtes Schauspielerstück“, beschreibt er. „Es ist ein großer Spaß, die Darsteller zu beobachten, wie sie das voller Lust und Spielfreude umsetzen. Das geht ans Herz – und ich habe selten bei Proben so viel gelacht, und manchmal sogar geweint!“

Auf der Bühne sind zahlreiche dem Haller Publikum gut bekannte Darsteller zu erleben: Ernst Matthias Friedrich gab sein Haller Debüt 2012 in „Black Rider“, Alice Hanimyan und Dirk Weiler spielten gemeinsam in „Don Camillo und Peppone“, „Die Wahlverwandtschaften“ und „Wilhelm Tell“, und Anja Gutgesell und Udo Eickelmann waren im Vorjahr in „Saturday Night Fever“ und „In der Bar zum Krokodil – Ab in die wilden 20er“ zu erleben. Erstmals im Ensemble ist die Schauspielerin Franziska Becker. Die musikalische Leitung hat Stephan Kraus.