Letzte Chance auf „Don Camillo und Peppone“

Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall neigen sich dem Ende zu. Bis zum 31. August sind auf der Großen Treppe vor Sankt Michael und im Neuen Globe noch drei Produktionen zu erleben.

Highlight der letzten Woche ist die Vorstellungsserie der Komödie „Don Camillo und Peppone“, die aufgrund des großen Zuschauerinteresses bereits in der dritten Spielzeit in Folge auf der Großen Treppe aufgeführt wird. Während der musikalischen Abend „Mythos Marlene“ im Neuen Globe komplett ausgebucht ist, gibt es für die beiden Vorstellungen des Kinder- und Familienstücks „Der Zauberer von Oz“ am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. August, noch Karten. Und für „Don Camillo“.

Zum Abschluss ist vom 28. bis 31. August ein letztes Mal das spektakuläre Fußballspiel zwischen Kommunisten und Katholiken in der Komödie „Don Camillo und Peppone“ zu erleben. Der streitlustige Pfarrer Don Camillo und der kommunistische Bürgermeister Peppone werden sich schlagkräftige Auseinandersetzungen vor der Kirche liefern, Jungkommunist Mariolino wird seine Liebe zu Kapitalistentochter Gina vom Kirchturm herunterschreien, und Jesus vom Kreuz herabsteigen, um Don Camillo zu tadeln.

„Ich bin schon ein wenig wehmütig, dass diese Inszenierung aus meiner ersten Spielzeit in Schwäbisch Hall am nächsten Samstag zum allerletzten Mal gespielt wird, da sie mir schon sehr ans Herz gewachsen ist“, sagt Intendant und „Don Camillo“-Regisseur Christian Doll. Ebenso geht es den weiteren Darstellern, die in dieser Spielzeit auch in zahlreichen weiteren Rollen das Haller Publikum begeistert haben – allen voran Gunter Heun, der neben dem Don Camillo auch die Titelrolle im „Jedermann“, den Malvolio in „Was ihr wollt“ und zahlreiche Rollen im Theaterspaziergang „Williams weite Welt“ übernahm.

Als Peppone ist erneut Dirk Schäfer (Orsino in „Was ihr wollt“) zu sehen, Dirk Weiler (Jesus), Alice Hanimyan (Gina) und Ernst Matthias Friedrich (Bruciata) standen gemeinsam in „Ewig Jung“ auf der Bühne, Christine Dorner (Signora Christina) und Claudius Freyer (Pasotti) spielten im „Jedermann“, Natanaël Lienhard (Fulmine) in „Was ihr wollt“ und Moritz Fleiter (Mariolino) in „Lost & Found“ und im Theaterspaziergang.

Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Silke Buchholz als Ariana. Als Musiker sind Dominik Dittrich, Sebastian Strehler und Benjamin Leibbrand von der Hamburger Band Tante Polly dabei.