Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Schwäbisch Hall hat es am Freitagmittag gebrannt. Auslöser war eine Lampe.

Mehrere Helfer entrümpelten am Freitag ein Kellerabteil, als ein Helfer unbedacht eine Matratze an eine Wand lehnte. Unglücklicherweise befand sich an der Wand eine Lampe, deren Hitze die Matratze zum Schmoren brachte. Durch die starke Rauchentwicklung wurden Hausbewohner aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr, welche kurz nach ihrem Eintreffen den Brand löschte. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Feuerwehr war insgesamt mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort.