Lagerfeuer in Wohnzimmer löst Feuerwehreinsatz aus.

Am Montag kurz vor 16 Uhr ist in einer Dachgeschosswohnung in der Straße Steinemer Steg Rauch gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte mit neun Fahrzeugen und 43 Wehrleuten aus. Auch die Polizei war vor Ort.

Wie sich herausstelle, hatte eine Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung in einem Tontopf ein Lagerfeuer in ihrem Wohnzimmer gemacht. Die Feuerwehr brachte den Tontopf nach draußen und löschte das Feuer. Die 51-jährige Bewohnerin kam vorsichtshalber in eine Klinik zur medizinischen Untersuchung. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Ein Sachschaden entstand offenbar nicht.