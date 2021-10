Kind sexuell belästigt: Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Ein Unbekannter hat am Dienstag einen Neunjährigen sexuell belästigt. Das berichtet die Polizei und bittet Zeugen um Hinweise. Der Junge war demnach zwischen 12.45 und 13.15 Uhr auf dem Nachhauseweg. Er war zu Fuß in Schwäbisch Hall von der Hessentaler Straße in Richtung Klosterweg unterwegs und wollte an einer Fußgängerbrücke den Waschbach überqueren.

Dort sprach ihn ein Mann, sexuell motiviert, an, heißt es weiter. Der Unbekannte suchte auch die Nähe zu dem Jungen und drückte ihn gegen seinen Körper.

Personenbeschreibung

Die Polizei beschreibt den Mann so: Es handelt sich um einen etwa 35-jährigen, rund 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit kräftiger Statur und deutlichem Bauchansatz. Er hatte kurze, dunkelbraune Haare und einen Dreitagebart.

Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Pullover und eine schwarze Hose.

Zeugenhinweise an die Polizei

Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise. Eventuell fiel er Passanten auch im Vorfeld oder Nachgang der Tat auf. Hinweise werden vom Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 580 0 entgegengenommen.