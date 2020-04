Mit Zigaretten und Alkohol ausgestattet haben es sich am Dienstag gegen 19.30 Uhr sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren an einem ehemaligen Spielplatz in der Wacholderstraße gemütlich gemacht. Damit haben sie gegen gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen.

Als die Gruppe den heranfahrenden Streifenwagen erkannte, wollten sich zunächst zwei aus der Gruppe entfernen, kamen jedoch zurück. Die zwei Mädchen und vier Jungen gaben an, ihnen sei langweilig. Die Beamten fertigten gegen alle sechs Jugendlichen Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit. Zudem wurden die Eltern der Jugendlichen über deren Fehlverhalten informiert.